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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

İHA

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İ.D.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaşındaki İshak Samur’a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü İ.D. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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