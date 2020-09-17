Baydilli'ye hijyen teşekkürü

Karaköprü Belediyesinin ilçedeki okullarda gerçekleştirdiği dezenfekte ve hijyen çalışmaları nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki okullarda eğitim öğretim dönemi öncesi dezenfekte ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Okullar açılmadan tüm okullarda çalışmaların tamamlanması için yoğun bir çalışma sürdürülürken, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz'dan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye yapılan çalışma için teşekkür geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yanmaz bir okulda yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmasını incelerken, öğrencilerin sağlığı için yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Müdür Yanmaz, "Eğitimöğretim sezonunun kademeli olarak başlayacağı bu günlerde okullarımızın temizliğini yaparak hazır hale getirmek istedik. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye bu konuda yardıma ihtiyacımız olduğunu ilettik. Kendileri de her zaman eğitime katkı sunduğu ve yanımızda olduğu için böyle bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Tüm okullarımızda yıkama ve dezenfekte çalışması yapılıyor, temizleniyor. Çalışmalarından dolayı Metin Baydilli Başkanımıza ve temizlik işleri personeline çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde dezenfekte ve yıkama çalışması yapılarak öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamaları sağlanıyor.

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