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Birecik Barajı Gölü'nde tur teknesi battı: 26 yolcu kurtarıldı

DHA

Birecik Barajı Gölü'nde tur teknesi battı: 26 yolcu kurtarıldı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, yerli turistleri taşıyan gezi teknesi Birecik Barajı Gölü'nde su alarak battı. Can pazarının yaşandığı tekne ile gezi yapan 26 yolcu tekne batmadan kurtarıldı.
Olay, Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajı Gölü'nde meydana geldi. Rum Kale gezisi yapan 26 yolcusu bulunan tur teknesi, su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan yolculara can yeleği giydirerek diğer teknelerden yardım istedi. Yolcular bölgeye gelen diğer tekneler ile tahliye edildi. Batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise atılan iplerle çevredeki teknelere çekilerek kurtarıldı. Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-17 17:51:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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