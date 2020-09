Birecik Barajı Gölü'nde tur teknesi battı: 29 kişi kurtarıldı (2)

YOLCULAR GÜNEŞTEN GÖLGEYE GEÇİNCE ALABORA OLDU

Halfeti'de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak incelemede bulunan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata olayla ilgili şunları söyledi:

"Baraj göletimiz üzerinde bir gezinti teknemiz battı. Çok şükür teknede bulunan 29 tane vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Canlarına bir zarar gelmedi. Teknedeki bu olay güneşin yön değiştirmesiyle vatandaşların gölgelik kısma ani hareketlenmesi sonucunda meydana geliyor. Bunun dışında biz resmi olarak teknenin eksikliğinin olup olmadığına baktık. Ancak tüm bakımlarının yapılmış olduğunu gördük. Mersin Liman Başkanlığındaki onaylar ve bağlama kütüklerinde herhangi bir eksiklik olmadığını da gördük. Sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Şu anda soruşturma sürüyor. Onu bekliyoruz. Herhangi bir can kaybı olmaması bizim için en sevindirici şeydir. Teknenin normal kapasitesi 32'dir. Bugün o teknede 29 vatandaşımız vardı. Yani kapasitede de sorun yok."

'KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİK'

Talihsiz kazanın haber alınmasıyla birlikte olay yerine sürat teknesi ile takviye teknelerini gönderdiklerini ifade eden görgü tanıklarından Belediye Koordinatörü Eşref Arıkan şöyle konuştu:

"Olayı duyar duymaz gerek sürat tekneleriyle gerek diğer gezinti tekneleriyle olay yerine gittik. Kısa süre içinde orada olduk. Olay Gaziantep sınırları içinde yaşanıyor. Olay Rum kaleye yakın olan bir yerde gerçekleşti. Teknede herhangi bir sorun yoktu. Özellik orada güneşin yön değiştirmesiyle vatandaşlar aniden hareket ediyor. Bu da farklı bir sonuca neden oluyor. İnsanlar kendilerini gölgeye atmak için ani hareket ediyor. Tekne yan yatıyor. Rum kaledeki teknelerde yardıma geldiler. Kısa süre içinde müdahale ettik. Orada suya atlayan vatandaşları can simidiyle diğer teknelere aldık. Birçok tekne sahibi de suya atlayan turistleri kurtarmak için suya atladılar. Çok şükür bir yaralanma durumu olmadı." DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-17 22:38:08



