Karaköprü Belediyespor futbolcularına korona virüs testi

Karaköprü Belediyesporlu futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler ile kulüp çalışanları korona virüs testi yaptı.

Kulüp tesislerinde dezenfekte çalışmaları yapılarak, futbolcuların kulübe gelmeleri çağrısında bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor Yönetim Kurulu, futbolcu, teknik adam ve bazı yöneticilerin ile kulüp çalışanları düzenli olarak korona virüs testinden geçirildi.

“Bizim için insan sağlığı önceliklidir”

Karaköprü Belediyespor Tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiklerini ve yeni sezon öncesinde de kulüpte yaşayanları korona virüs testinden geçirdiklerini belirten Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, “Bu sezon misli.com 3. lig 4. gurupta mücadele edecek olan Şanlıurfa temsilcisi takımımız Karbel Karaköprü Belediyespor'da Pazar günü oynanacak sezonun ilk maçı Silivrispor öncesi futbolcu, teknik ekip ve görevli personele Covid19 testi yaptırdık. Sporcu kardeşlerimiz ve çalışanlarımızla bir arada bulunan bazı Yönetici arkadaşlarımıza da test yaptırmayı ihmal etmedik. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim için insan sağlığı önceliklidir. İnşaallah futbolcularımızın ve çalışanlarımızın tamamı temiz çıkar ve yolumuza devam ederiz” dedi.

Karbel Karaköprü Belediyespor, 20202021 sezonun ilk haftasında, 20 Eylül Pazar günü sahasında Silivrispor'u ağırlayacak.

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