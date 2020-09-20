Açık havada sinema keyfi Arabasına binen oraya gitti

Şanlıurfa’da ilki geçen hafta düzenlenen ve oldukça büyük ilgi gören Arabada Sinema Etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.
Kültürel belediyecilik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu da vatandaşlara arabada sinema keyfini yaşattı.
Yeni normalleşmeye uygun düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından bayrak, maske ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Arabalarında sinema izlemenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, herkesin mutlaka bu heyecanı yaşamasını tavsiye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.