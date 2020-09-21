Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentteki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kilo 504 gram esrar, 123 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-21 13:36:54
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