Şanlıurfa´da 84 bin öğrenci dersbaşı yaptı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yaklaşık 84 bin öğrenci dersbaşı yaptı. Yeni dönemde öğrencilere hijyen kuralları anlatıldı.

Türkiye'nin en kalabalık kentleri arasında yer alan ve 650 binin üzerindeki öğrencisiyle birçok ilin nüfusunu geride bırakan Şanlıurfa'da, seyreltilmiş öğrenci uygulamaları kapsamında ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için ilk ders zili çaldı. Ana sınıflarında 20 bin 443, birinci sınıflarda 63 bin 341 öğrencinin eğitim göreceği yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla Vakıflar 2002 İlkokulu'nda tören düzenlendi. Haliliye Kaymakamı Metin Esen ile Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in de katıldığı törenin ardından ilk ders ziliyle birlikte öğrenciler tedbirler kapsamında sınıflara alındı. Sınıflarda öğrencilere Covid-19 hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

"OKULLARA ZIYARETÇI KABUL EDİLMEYECEK"

Yeni eğitim-öğretim yıllının başlamasıyla birlikte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu hallerde ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar uyum programı etkinliklerinde, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-21 14:53:19



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