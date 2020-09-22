Şanlıurfa´da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir´de bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 3 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ile 119 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-22 10:51:08



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