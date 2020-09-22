Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları

İHA

Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları

Akçakale Belediyesi, korona virüs mücadelede kapsamında okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Akçakale Belediyesi, korona virüs mücadelede kapsamında okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül’de okulların açılmasıyla ilkokul 1'inci sınıflar için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Okul bahçeleri tek tek yıkanırken, okul içleri de detaylı olarak dezenfekte edildi. Öğrenci ve öğretmenlerin salgından korunmaları için hijyen çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ...
Gümrük kapısında 26 kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kapısında 26 kaçak telefon ele geçirildi
Şanlıurfa´da silahlı kız kaçırma gerginliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da silahlı kız kaçırma gerginliği
Şanlıurfa'da kaldırım işgaline balans ayarı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaldırım işgaline balans ayarı
Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa´da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
(Özel)Şanlıurfa’da çiftçiler kendi enerjisini kendileri üretiyor
YEREL HABERLER (Özel)Şanlıurfa’da çiftçiler kendi enerjisini ...
Şanlıurfa’da gıda ve hijyen denetiminde binlerce ürüne el konuldu 3 bin 426 ürüne el konuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da gıda ve hijyen denetiminde binlerce ...
Şanlıurfa´da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Cani babanın savunması şoke etti Çocuklarını kemer ve sopa ile dövüp işkence ettiği ileri sürülen cani baba, çocukların ranzadan düşmesi nedeniyle vücudunda morluk ve izlerin oluştuğunu söyledi
YEREL HABERLER Cani babanın savunması şoke etti Çocuklarını kemer ve ...
Harran Üniversitesi tarıma yön vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Harran Üniversitesi tarıma yön vermeye devam ediyor
Çevik kuvvet köprülü kavşağında yan yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Çevik kuvvet köprülü kavşağında yan yollar ...
Babalarından şiddet gören çocuklara büyükşehir sahip çıktı
YEREL HABERLER Babalarından şiddet gören çocuklara büyükşehir sahip ...
Ünlü yazar Şanlıurfalılarla buluştu
YEREL HABERLER Ünlü yazar Şanlıurfalılarla buluştu
Başkanlar esnafa pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Başkanlar esnafa pandemi uyarısı
Başkan Merkelam öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Merkelam öğrencilerin okul heyecanına ortak ...
Şanlıurfa´da 84 bin öğrenci dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 84 bin öğrenci dersbaşı yaptı
Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Halilliye kırsalında yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Halilliye kırsalında yollar asfaltlanıyor
Siverek’te ders zili çaldı
YEREL HABERLER Siverek’te ders zili çaldı
Akçakale’ye konteyner temizleme aracı kazandırıldı
YEREL HABERLER Akçakale’ye konteyner temizleme aracı kazandırıldı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Gözaltına alınan 5 kişinden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 ...
Şanlıurfa’da okullar açıldı Öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da okullar açıldı Öğrencilerin yüz yüze ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X