Haliliye’de dezenfekte çalışmaları

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda hijyen çalışmaları yapıldı.

Haliliye Belediyesi, halk sağlığı için hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı temizlik ekiplerii Ulubatlı Mahallesi’nde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.

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