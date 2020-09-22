Fıstık hırsızlarına suçüstü

Ardahan'da kelebek olarak bilinen "Bir günlükler"in "Mayıs sineği" olduğu belirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM işletmesinde fıstık çalmaya çalışan 2 hırsız suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM işletmesinde H.S. ve H.D. isimli şüpheliler, işletmede yetiştirilen fıstıkları çaldıkları sırada güvenlik kamerasından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hırsızlar, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Hırsızlara ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmedikleri için de para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.