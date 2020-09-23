Şanlıurfa’da sinyalize kavşak sayısı 80'e çıkarıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kazaların en aza inmesi amacıyla bu yıl 9 farklı kavşağa akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Kurulan kavşaklarla birlikte kent genelindeki sinyalize kavşak sayısı 80’e çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ŞanlıurfaDiyarbakır Karayolu güzergahındaki Balık Ayağı Bulvarındaki kavşağa uzaktan kontrollü akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Kurulan akıllı sinyalizasyon sistemiyle araçlarda yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Kavşak çalışması öncesi fizibilite yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri önce akıllı kavşağa dönüştürülecek olan kavşakta belli bir dönem kavşak geometrisi, plastik delinatör ve dubalar dizayn ediliyor. Kalıcı kavşak geometrisi gözlemlendikten sonra kavşak bordür taşlarıyla yapılarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunuluyor. Ulaşım Daire Başkanlığı olarak 20 kavşağa daha sinyalize sistem kurulması için ön çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

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