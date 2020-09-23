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Tarihi kümbet evleri 7 ay sonra yeniden turistleri ağırlama başladı Kontrollü normalleşme Harran turizmine canlılık katmaya başladı Konik kubbeli Harran evleri yeniden ilgi odağı oluyor

İHA

Tarihi kümbet evleri 7 ay sonra yeniden turistleri ağırlama başladı Kontrollü normalleşme Harran turizmine canlılık katmaya başladı Konik kubbeli Harran evleri yeniden ilgi odağı oluyor

Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki tarihi kümbet evler, pandemi döneminde kontrollü normalleşmeyle birlikte yerli ve yabancı turist ağırlamaya başladı.
Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir olarak gösterilen Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki kümbet evler, yaklaşık 7 aylık pandemi döneminden sonra kontrollü normalleşme sürecine girmeye başladı. Şanlıurfa merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ilçede ilk İslam Üniversitesi ile Konik Kubbeli Kümbet Evleri, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmek için en fazla tercih ettiği yerler arasında ilk sırada bulunuyor. Yaz aylarında yüksek sıcaklık değerlerinin hissedildiği ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, mimarisi dolayısıyla doğal olarak yazın serin, kışın da sıcak olan Kümbet Evlere hayran kalıyor. Ayrıca ilçede bulunan birçok vatandaş beton evlerinin yanındaki konik kubbeli evlerde de yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

“Harran evleri ilgimi çekti, geldim gördüm”
Harran evleri ilgili internetten araştırmalar yaptığını ve ilgisinin çektiği için ziyaret etmeye geldiğini söyleyen Soner Özyurt, “Biz Gaziantep’ten geldik. Harran evleri ile alakalı internetten araştırmalar yaptık. Bu tarihi evlerin fotoğrafları çok ilgimizi çekti. Mesafe uzak olmasına rağmen ilgi duyduğumuz için gelmek istedik. Şanlıurfa açısında çok güzel bir miras. Burası çok otantik bir mekan. Evlerin içerisindeki odalar çok güzel ve tarihi eşyalar bulunuyor. Evlerin içerisi çok serin, dışarı çıkıncı terliyoruz. Çok farklı bir ortam” dedi.
Harran evlerinin tarihi bir konuma sahip olduğunu ve herkese görmeyi tavsiye ettiğini belirten Emine Doğan, “Harran evleri güzel, tarihi ve farklı bir yer. Türkiye’de böyle bir yapı çok az. Evlerin tasarımı çok güzel. Evlerin içerisindeki yöresel ürünler de farklı bir ortam oluşturuyor. Tarihi anları fotoğrafladık. Gayet güzel bir ortam, herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Turizm sektöründe artık normalleşmeye girdik”
Normalleşme süreciyle artık turizm sektöründe hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Harran evlerinin sahibi Ahmet Özyavuz, “Harran evleri 280 yıldır varlığını sürdürüyor. Bu tür evler dünyada 3 yerde bulunmaktadır. Türkiye’de Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Suriye’nin Halep kentinde ve İtalya’nın Alberobello kasabasında koni şeklinde kümbet evler yer alıyor. Yaklaşık olarak 25 ila 30 yıldır bu evlerde oturan yöre halkı artık bu evlerde yaşamıyor, modern evlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu evler bize atalarımızdan ve dedelerimizden kaldı. Ben bu evin içinde dünyaya gözlerimi açtım. Yöre halkı zamanla modern evlere geçtiğinden dolayı bizim aile de artık buradan taşınarak modern evlere yerleşti. Biz de bu evleri turizme kazandırarak, hizmet veriyoruz. Evlerin en büyük özeliği kış mevsiminde bile sıcak olmasıdır. 18 tane odası bulunmakta ve odalar birbirine bağlı labirent şeklinde yapılmış özeliktedir. İç sıvaları her 10 yılda bir yapılır. Dış sıvaları ise 3 yılda bir yenileniyor. Pandemiden önce biz 1 milyon turist hedefliyorduk. Korona virüs salgınından sonra pek fazla ziyaretçimiz gelmemektedir. Bundan önceki dönemlerde yılık 500 bin ila 600 bin misafirimizi ağırlıyorduk. Bu dönemde ise, günlük 100 ila 200 kişi ağırlıyoruz. Korona virüs salgınından dolayı insanlar dışarı çıkmaktan korkuyor o yüzden turizm sektöründe düşüşler yaşadık. Ama bugünlerde ziyaretçilerimiz gelmeye başladı, turizmde biraz canlanma oldu. Tur acenteleri bizi aramaya başladı. Bugünlerde turizm sektöründe artık normalleşmeye girdik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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