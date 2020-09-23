Otomobilinde patlayıcı ile yakalanan teröriste 15 yıl hapis

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobilinde 20 kilogram patlayıcıyla birlikte yakalanan yabancı uyruklu teröriste 15 yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ccak 2020’de Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri, Şanlıurfa Adıyaman karayolunda bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polisi lastiğine ateş ederek durdurduğu araçtaki yabancı uyruklu Mustafa Müslüm gözaltına alındı. Otomobilde yapılan incelemede ise 20 kilogram patlayıcı madde belirlendi. Araç, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak içerisindeki patlayıcı madde imha edildi. Gözaltına alınan zanlı ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ezaevine gönderildi.



Zanlıya 15 yıl hapis cezası verildi

Olayla ilgili Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Müslüm ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın, silahlı terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 20 kilogram patlayıcı ve devreleri şahsi otomobiliyle taşırken güvenlik güçlerinin titiz takibiyle yakalandığını hatırlatarak sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birçok vatandaşın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini aktararak zanlının cezalandırılmasını talep etti. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen zanlı, beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanığa, "Terör örgütü için patlayıcı madde nakletmek ve bulundurmak" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

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