Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planı

İHA

Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) tarafından Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin korunması amacıyla yürütülen proje ile ilgili Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planının son haline getirilmesi ile ilgili toplantısı düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO), Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin korunması amacıyla Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planının son haline getirilmesi ile ilgili toplantısı düzenledi. Proje Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Küresel Çevre Fonunun finansal desteğiyle yürütülüyor. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi kapsamında Şanlıurfa Bozkır Koruma Strateji ve Eylem Planının son haline getirilmesi için paydaşların, yerel uzmanların ve akademisyenlerin katılımıyla çevirimiçi teknik bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi. Şanlıurfa’da Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ bozkırlarında uygulanan projenin internet üzerinden düzenlenen toplantısında bir açıklama yapan FAO Proje Koordinatörü Nihan Yenilmez Arpa, “Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planına katkı sunan Tarım ve Orman Bakanlığına, proje paydaşlarına, akademisyenlere, il bazlı çalışma grubuna ve uzmanlar grubuna teşekkürlerini ileterek,"Temel sorunlar ve ihtiyaçlar yereldekilerle birlikte tanımlanmış, stratejiler ve eylemler özellikle taraf olunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planının gerekliliklerini karşılayacak şekilde belirlenmiştir. Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışma Şanlıurfa için hazırlanmış olmakla birlikte, Türkiye’deki diğer iller için de örnek bir referans doküman olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Hazırlık aşaması yaklaşık 1 buçuk yıl süren strateji ve eylem planının oluşturulması sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimleri, Şanlıurfa’daki kamu kurum ve kuruluşları, başta Harran Üniversitesi öğretim üyeleri olmak üzere diğer akademisyenler, yerel yönetim birimleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların görüşlerinin alındığına vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilinde patlayıcı ile yakalanan teröriste 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Otomobilinde patlayıcı ile yakalanan teröriste 15 yıl ...
Tarihi kümbet evleri 7 ay sonra yeniden turistleri ağırlama başladı Kontrollü normalleşme Harran turizmine canlılık katmaya başladı Konik kubbeli Harran evleri yeniden ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER Tarihi kümbet evleri 7 ay sonra yeniden turistleri ...
Şanlıurfa’da sinyalize kavşak sayısı 80'e çıkarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sinyalize kavşak sayısı 80'e çıkarıldı
Akçakale’de yapılan hizmetler değerlendirildi
YEREL HABERLER Akçakale’de yapılan hizmetler değerlendirildi
Oyun dünyası yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Oyun dünyası yapımında sona gelindi
Haliliye’de yeni parklar yeşil ile buluşuyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yeni parklar yeşil ile buluşuyor
Viranşehir´de silah kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Viranşehir´de silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Şanlıurfa´da kamyonette 28 kilo esrar ele geçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kamyonette 28 kilo esrar ele geçti
Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı İtfaiyeye erinden yangına müdahale eden arkadaşına elektrik uyarısı
YEREL HABERLER Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda ...
Aracın altına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu Şanlıurfa’da 28 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Aracın altına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği ...
Suriyeli öğrenciler de eğitim-öğretime başladı
YEREL HABERLER Suriyeli öğrenciler de eğitim-öğretime başladı
Şanlıurfa Dağ Eteği bölgesine sıcak asfalt
YEREL HABERLER Şanlıurfa Dağ Eteği bölgesine sıcak asfalt
Şanlıurfa'da genç kız sokak ortasında kaçırıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da genç kız sokak ortasında kaçırıldı
Fıstık hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Fıstık hırsızlarına suçüstü
Karaköprü'de yol çalışmaları
YEREL HABERLER Karaköprü'de yol çalışmaları
Haliliye’de dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de dezenfekte çalışmaları
Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları
YEREL HABERLER Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları
Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ...
Gümrük kapısında 26 kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kapısında 26 kaçak telefon ele geçirildi
Şanlıurfa´da silahlı kız kaçırma gerginliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da silahlı kız kaçırma gerginliği
Şanlıurfa'da kaldırım işgaline balans ayarı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaldırım işgaline balans ayarı
Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa´da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X