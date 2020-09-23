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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

İHA

Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' etkinliği Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
Sporun tabana yayılması, toplumun hareketli hale getirilmesi, her yaştan bireyin sporu günlük rutin hale getirilmesini amaçlayan faaliyetlerden ilkinin gerçekleştirildiği Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri programının açılışı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile sporcuların katıldığı bir törenle yapıldı.

"Genç sporcuları desteklemeye devam edeceğiz"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği etkinliklerin açılış töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kano sporunda Bozova’daki gençlerin geçmiş yıllarda önemli başarılar elde ettiğini hatırlattı.
Genç sporculara destek vererek, başarılarını artırmaya devam edeceklerini belirten Vali Erin, “Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlıklarımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu gençlerimizin daha iyi başarılar elde etmesi için bundan sonra da her türlü desteği verecektir” dedi.
Gerçekleştirilecek etkinliklerle sporun sağlığa olan etkisine dikkat çekilmek istendiğini ifade eden Vali Erin, “Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemdeki faaliyetlerle, sağlık konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Faaliyetlerin tamamı, pandemi ile mücadelede belirlenen planlar çerçevesinde gerçekleştirilecek” diye konuştu.
Şanlıurfa’nın son 15 yılda gençlik ve spor yatırımlarında en önde gelen iller arasında yer aldığı bilgisini de veren Vali Abdullah Erin, bakanlık yatırımlarının yanında yerel yönetimlerin de bu alandaki yatırımlarıyla ilin oldukça iyi bir durumda olduğunun söylenebileceğini dile getirdi.

Şanlıurfa’ya dört yeni proje
Şanlıurfa tam olimpik yüzme havuzu yapım çalışmasının yüzde 6570 oranında tamamlandığını, bin kişilik bir öğrenci yurdu inşaatının da yüzde 95 aşamasına geldiğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Erin, bu yurdun üniversite öğrencilerine tahsis edileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Şanlıurfa’nın dört yeni projesine de onay verdiğinin müjdesini aktaran Abdullah Erin, daha önce Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapılmak istenen Bozova Gençlik Kampı Projesi'nin yatırım programına alındığını açıkladı. Projenin, Bozova ve Şanlıurfa’ya çok önemli katkılar sağlayacağını, kampın Türkiye’nin en önemli kamplarından biri olacağı bilgisini veren Erin, diğer projelerin ise Eyyübiye’ye bir gençlik merkezi, Karaköprü’ye bir sentetik çim saha ile Halfeti’ye yapılacak kapalı spor salonu projelerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Beyazgül: "Hayat devam ediyor"
Korona virüs salgınıyla mücadele sürerken hayatın da devam ettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yeni şartlara adapte olarak faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.
Herkes için spor ve sağlıklı yaşam sloganıyla başlayan sportif etkinliklerin, herkesin spor yapmasına vesile olmasını dileyen Beyazgül, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için sporun önemine dikkat çekti.
Göreve başladıktan sonra 13 ilçenin tamamında gençlik merkezleri, 16 spor salonu, 4 spor tesisinin açılışını yaptıklarını ve 14 adet açık ve kapalı yüzme havuzunun da hizmet vermeye devam ettiğini kaydeden Beyazgül, gençlikle ilgili konularda tasarruf olmayacağını söyledi.
Şanlıurfa’nın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bu gençlerin spora yönlendirilmesinin gerekliliğine değinen Zeynel Abidin Beyazgül, geçmişte Balıklıgöl’ün yüzme havuzu olarak kullanıldığını ve oradan çok şampiyonlar yetiştiğini hatırlatarak, “Gençlerimize destek verirsek, dünya şampiyonları çıkaracağımıza inanıyorum” diyerek, spor etkinliklerinin gerçekleştirileceği bu haftanın herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Etkinlikler bir hafta devam edecek
Atatürk Baraj Gölü2ndeki kano gösterileriyle başlayan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, hafta boyunca devam edecek. Etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Parkında koşu, bisiklet yarışları ve GAP Vadisinde satranç turnuvası düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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