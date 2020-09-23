Bozova´da 20 kilo patlayıcı ile yakalanan teröriste 15 yıl hapis cezası



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde polisin kovalamacası sonucu otomobilinde 20 kilogram patlayıcıyla birlikte yakalanan Suriyeli terörist Mustafa Müslüm, yargılandığı Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcı karar öncesi verdiği mütalaasında, Müslüm'ün 20 kilo patlayıcıyı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG için taşıdığını ifade etti.

Bozova ilçesinde 17 Ocak 2020 tarihinde uygulama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda bir otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından polisin lastiğine ateş ederek durdurduğu otomobilde Suriye uyruklu Mustafa Müslüm gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 20 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Bomba yüklü otomobil uzman ekipler, tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak içerisindeki patlayıcı madde imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Müslüm ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ezaevine gönderildi.

PKK/KCK-PYD/YPG'NİN KANLI EYLEMLERİNDE KULLANILACAKTI

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Müslüm ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 20 kilogram patlayıcı ve devreleri şahsi otomobiliyle taşırken güvenlik güçlerinin titiz takibiyle yakalandığını hatırlatarak sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birçok vatandaşın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini aktararak zanlının cezalandırılmasını talep etti. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanığa, "Terör örgütü için patlayıcı madde nakletmek ve bulundurmak" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-23 18:26:23



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