Konaç ve Yenice stabilize yollarına kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kış ayları öncesi yaşanabilecek yol sorunlarının önüne geçebilmek adına tüm ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım atağını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesi özellikle kırsal mahallelerde yol sorunlarının yaşanmaması için hummalı bir çalışma yürüten Haliliye Belediyesi, 5 farklı ekip ile kırsalda bir yandan stabilize yol çalışması yaparken diğer bir yandan ise sathi asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Konaç ve Yenice Mahallelerinde başlattıkları yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Sunulan hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, Konaç Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Yol yapım çalışmalarının yürütüldüğü diğer bir mahalle olan Yenice’de de vatandaşlar çalışmalardan memnun. Konu ile ilgili konuşan Yenice Mahalle Muhtarı Şaban Safi, “Köyümüzün yolları çamurdu çıkılmazdı. Sağ olsun Belediye Başkanı Mehmet Canpolat köyümüzün yollarını yapıyor. Adeta seferberlik ilan etmiş. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve tüm ekiplerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konaç Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan fen işleri ekipleri tarafından kırsal Yukarıakören Mahallesinde başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlanarak stabilize yolları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.