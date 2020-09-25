Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Kırşehir, Batman ve Yalova'da operasyon düzenlendi. Şanlıurfa ve Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiyi yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Şahısların mağdur vatandaşları arayarak kendilerini asker, polis, savcı şeklinde tanıtarak "kimlik bilgileriniz FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçti" şeklinde kandırıp dolandırdıkları öğrenildi. Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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