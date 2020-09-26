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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfalılar sabah sporunda buluştu

İHA

Şanlıurfalılar sabah sporunda buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri Kasaptaşı Parkında yapılan sabah sporuyla devem etti.
Haliliye İlçesi Kasaptaşı Parkında bir araya gelen 7'den 70'ye her yaştan vatandaş, "Ulusal herkes için spor ve sağlıklı yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüş ve koşu yaptı. Eğlenceli bir şekilde gözlenen etkinlik boyunca gruplar halinde ve bireysel olarak parkurda yürüyen ve koşu yapan Şanlıurfalıların mutluluğu objektiflere yansıdı.
Avrupa Spor Haftası etkinliği 28 Eylül'de sona erecek
Her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa’da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Türkiye’de de 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında, 27 Eylül Pazar Günü Saat 08: 00'da DSİ Göbeklitepe arasında Bisiklet Turu, aynı gün Saat 16:00'da Cumhuriyet Parkı'nda Şenlik ve 28 Eylül Saat 17:00'da ise son olarak GAP Vadisinde satranç etkinliği düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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