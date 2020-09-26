Şanlıurfa'da karakol önünde taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da, trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında karakol önünde çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Açıksu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar şikayetçi olmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne gitti. Bu sırada merkez önünde toplanan sürücülerin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada, yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.