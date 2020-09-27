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Şanlıurfalılar derbiyi meydanda izledi Derbide Türk ve Azeri milli marşları okundu Şanlıurfa’da Galatasaray - Fenerbahçe derbisi alana kurulan dev ekranda izlendi

İHA

Şanlıurfalılar derbiyi meydanda izledi Derbide Türk ve Azeri milli marşları okundu Şanlıurfa’da Galatasaray - Fenerbahçe derbisi alana kurulan dev ekranda izlendi

Şanlıurfa’da vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından açık alana kurulan dev bir ekranda arabalarının içerisinde GalatasarayFenerbahçe derbisini izledi.
Pandemi döneminde vatandaşların sinema ve sosyal etkinliklerden uzak kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu gece oynanan dev derbi keyfini vatandaşlara açık alanda kurulan dev ekranda izleme keyfi yaşattı. ‘Arabada Derbi Keyfi’ etkinliği İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı ile başladı.
Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen arabada derbi keyfine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni normalleşmeye uygun derbi etkinliğine katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından bayrak, maske ve çeşitli ikramlar bulunuldu.
Süper Lig’in ezeli rakiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşılaşmasını dev ekranlara yansıtılıp vatandaşlarla buluşturan dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.
Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından dev ekrana yansıtılan dev derbiyi arabalarında izleyen vatandaşlar organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.

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