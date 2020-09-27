Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde SiverekAdıyaman karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Van´dan Adıyaman´a giden Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs, yol yapım çalışmasından dolayı yolun tek şeride dönüşen bölgede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Adnan Bozak ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-09-27 23:20:37



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