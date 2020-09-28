Şanlıurfa’da sahte şampuan operasyonu Şanlıurfa’da sahte şampuan ile kimyasal madde ele geçirildi

Şanlıurfa’da zabıta tarafından düzenlenen operasyonlarda sahte şampuan ile kimyasal madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılara yönelik uygulamalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını hiçe sayanlara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin en işlek caddeleri ve çarşılarında gelişi güzel seyyar satıcılık yapanlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, sahte şampuan ile kimyasal madde ele geçirdi. Uygulama sırasında sahte oldukları anlaşılan şampuanlara, zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Zabıta merkezinde sayımı yapılan şampuanlar daha sonra imha edildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak, orijinal ürünlerin aynısı gibi satışa sunulan şampuanların sulandırıldığı tespit edilirken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halk sağlığına zararlı ürünlerin toplatılması ve halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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