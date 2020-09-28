Haliliye’nin eğitime desteği sürüyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı ücretsiz hazırlık kursu ile gençler geleceğe hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 7 Eylül tarihi itibari ile başlayan üniversite hazırlık kursu devam ediyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, YKS’ye hazırlanan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlarda, alanında uzman öğretmenler tarafından kurslar veriliyor. TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor. Öğrencilere rahat bir ortamda hazırlık imkanın sağlandığı kurslarda salgınla mücadele ile ilgili de tedbirler aksatılmıyor. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları kursun olmazsa olmazları arasında. Öte yandan pazartesi, salı, perşembe ve cuma günü dersler verilirken, çarşamba günü ise tedbir kapsamında tüm sınıflar belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

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