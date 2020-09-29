Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 askere gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda biri görevdeki üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri görevde üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-29 16:31:51



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