Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 askere gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda biri görevdeki üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri görevde üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-29 16:31:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.