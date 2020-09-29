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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 askere gözaltı

DHA

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 askere gözaltı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda biri görevdeki üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü  FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri görevde üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-09-29 16:31:51

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