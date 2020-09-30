Akçakale’de muayene istasyonunda park alanı yapıldı

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Akçakale Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı araç muayene istasyonunda kazaların önüne geçmek için yeni park alanı oluşturdu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, TÜVTÜRK muayene istasyonunda yaşanan park sorununu çözüme kavuşturdu. Yalçınkaya’nın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler muayene istasyonunda 600 metrekarelik park alanı oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan park alanı sürücülerden de destek geldi.

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