Bağbozumu öncesi kalaycılarda yoğun hareketlilik

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bağbozumu öncesi kalaycılarda yoğunluk başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine üzgü şire üzümü hasadının başlamasına yakın, kalaycılarda hareketlilik başladı. İlçede kalan son 2 kalaycıdan biri olan Hamza Saklım, müşterilerinin getirdikleri koca kazanları yetiştirmek için geceleri de çalışmak zorunda kalıyor. Kalaycılar yıl boyunca işlerin çok az olduğunu, bağ bozuma doğru işlerinin açıldığını belirtti.

38 yıldan beri dede mesleği olan kalaycılığı yaptığını belirten Hamza Saklım, "Bölgemizde her yıl Eylül ve Ekim ayları bağ bozum zamanıdır. Bu ayları geldiği gibi vatandaşlarımızdan yoğun olarak kerge kazanı dediğimiz büyük kazanlar kalaylanmaya getiriliyor. Bölgede de kalaycı kalmadığı için Viranşehir, Çermik, Hilvan, Diyarbakır merkez ve birkaç ilçesinde kalan birçok vatandaşta kazanlarını Siverek’e getirip kalaylıyor. Bu yüzden bu ay bizde aşırı bir yoğunluk var" dedi

İşlerinin meşakkatli ve zor olduğunu belirterek günde ancak 2 kazanın kalaylanabileceğini belirten Saklım, müşterilerinin mağdur olmaması için gece gündüz çalıştığını ve 3 kazan kalayladığını belirterek, "Bu sene her şeyde olduğu gibi kalay fiyatlarında da bir artış oldu, bundan dolayı bazen müşterilerle pazarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Büyük kazanların tanesi 400, orta boylar 200, 300 TL arası değişiyor" diye konuştu.

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