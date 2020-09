Şanlıurfa’da sinema sektörüne destek

Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yapacağı, Selma Akgün’ün yapımcısı olduğu romantik komedi tarzı sinema filminin hazırlıkları için Şanlıurfa’da sürüyor.

Ünlü yönetmen Serdar Akar, sinema ve dizi oyuncusu Erkan Can, Yapımcı Selma Akgün, oyuncu Selma Güngör ile ekipte görev alan Murat Güzer, Kemal Daşkıran, Hasan Balay, Bahadır Atay ve Güven Kıraç’ı Vilayetler Evi’nde kabul eden Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, şehirlerin tanıtımında sinema sektörünün önemli bir araç olduğunu söyledi. Çetinkaya, Şanlıurfa’da çekilecek sinema ve dizi filmlerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanları, film çekimi için yer seçimleri gibi konularda ekiple sohbet eden Vali Yardımcısı Çetinkaya, “İlimizi her alanda tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda her türlü imkan, araç ve fırsatı değerlendiriyoruz. Bir şehrin tanıtımında sinema filmleri, diziler çok büyük etki yapıyor. Dolaysıyla arkadaşlarımızın buraya gelerek Şanlıurfa’nın hem mekanlarını, hem kültürünü içine alan, heyecan içerisinde de izleyiciyle buluşacak bir projenin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yapımcı Selma Akgün ise Şanlıurfa ile yakın ilişkisi olduğunu, ticari bağlantılarının bulunduğunu ve bu şehre özel bir ilgi duyduğunu dile getirdi.

