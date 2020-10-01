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'Engerek görürseniz, yakalamaya kalkmayın'

DHA

'Engerek görürseniz, yakalamaya kalkmayın'


Ali LEYLAKMahir ALAN/ADIYAMANŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde sokakta oynarken elini zehirli engerek yılanı sokan 13 yaşındaki Civan Bakay´ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Adıyaman üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, "İnsanlar için bu yılanlar normalde çok saldırgan hayvanlar değillerdir. Çocuk muhtemelen onu yakalamak, tutmak için elini uzatınca ısırılmış. Yılana müdahale etmediğiniz zaman size saldırmaz" dedi.
Olay, pazartesi günü Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde eski cezaevi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oynayan 7´nci sınıf öğrencisi Civan Bakay, bir anda acı içinde kıvranmaya başladı. Bu sırada yılanın sağ el parmağını ısırdığını fark eden çocuk, eve koştu. Sevim Bakay, oğlu Civan'ı otomobille Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi´ne götürdü. Acil servise giden çocuğun yapılan tetkiklerde yılan soktuğu anlaşıldı. Bir süre sonra eli şişen ve moraran Civan Bakay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Bakay, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
ELİ KESİLMEKTEN KURTARILDI
Yoğun bakımda yapılan müdahalenin ardından son anda eli kesilmekten kurtulan Civan Bakay normal servise alındı. Tedavisi süren Civan Bakay´ın önümüzdeki günlerde taburcu olacağı öğrenildi.
AKREP VE YILAN SOKMASI VAKALARINA KARŞI UYARI
Havaların sıcak olduğu Şanlıurfa´da akrep ve yılan sokmalarının yaygın olduğunu ifade eden Operatör Doktor Kazım Taşar, engerek yılanının soktuğu Civan Bakay´ın genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Vaka bizim hastaneye geldiğinde yaklaşık 6 saat geçmişti. Hemen yoğun bakıma aldık, sağ elinde kangren izlerinin artmasıyla birlikte gerekli müdahalede bulunup kan değerlerini normal seviyelere indirdik. Oldukça Başarılı geçen müdahalenin ardından vakamızın uzvunun kesilmesini son anda önledik. Elinin kesilme korkusuyla psikolojisi bozulan hastamız şimdi daha iyi rahatlamaya başladı" dedi.
'ISIRIĞI KESMEK YANLIŞ BİR TEDAVİ'
Şanlıurfa´da sıcak aylarda akrep ve yılan sokma vakalarının fazla yaşanmasıyla birlikte vakayı hastaneye getirmek yerine eski yöntem olan bıçakla kesme, kemerle sıkma veya ağız yoluyla zehri akıtma yöntemlerinin yanlış olduğunu kaydeden Dr. Taşar, "Yılan ısırığında yara yerini bıçakla kesip, kanatıp ağızla zehri almak yöntemleri oldukça risklidir. Çünkü bu tür müdahalelerde enfeksiyon riski olduğu için bu yöntemleri önermiyoruz. Daha çok bu tür vakalarda sabunlu suyla yıkayıp elastik turnike uygulanmasını öneriyoruz. Halk arasında bilinen kemerle sıkma olayı yapılmamalıdır. Bu yöntemler kangrenin ilerlemesine bir sebeptir. Yılan ve akrep ısırmasında en doğru yol vakanın acil servise götürülmesidir" diye konuştu.
Oğlunun yoğun bakımdan çıkmasına sevinen anne Sevim Bakay ise hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür etti.
GÜNYEDOĞU ANADOLU'NUN EN ZEHİRLİ YILANI
Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ise yılanların normal şartlarda saldırgan olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en zehirli yılanımız bu çocuğu ısıran yılan türü koca engerek yılanıdır. Bölgede karşılaşabileceğimiz en zehirli tek türümüzdür. Sadece Şanlıurfa, Kilis ve Mardin hattında biraz kobra yılanımız bulunuyor. Ama o çok nadir ve seyrek bulunduğu için daha az tehlike oluşturuyor insanlar için. Bu yılanlar normalde çok saldırgan hayvanlar değillerdir. Çocuk muhtemelen onu yakalamak, tutmak için elinden zaten ısırılmış, ona müdahale etmediğiniz zaman yılan size saldırmaz ve ısırmaz ama ısırılma durumunda bir yılanın zehirli veya zehirsiz olduğunu nasıl anlarız diye sorarsanız, ısırma anında çok şiddetli bir yanma hissi olur. Birkaç dakika içerisinde ısırılan bölge hemen şişmeye başlar. Daha sonra halsizlik, titreme, ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı gibi şikayetler olur."
KESMEK VE EMMEK TEHLİKELİ
Koca engerek yılanı zehrinin iki yolla vücuda yayıldığını aktaran Yıldız, "Bunların zehirleri dokuları parçalayıcı etkiler gösterir. Koca engerek yılan zehri iki yolla vücutta yayılır. Biri kan damarları yoluyla, diğeri lenf damarları yoluyla eğer kan damarına denk gelirse bu zehir dişleri çok daha hızlı bir şekilde yayılır. Daha şiddetli bir şekilde etkisini gösterir, ölümle dahi sonuçlanabilir. Lenf yoluyla daha yavaş, daha ağır yayılır. Bundan dolayı ısırılma yerini bir bez, kravat gibi bir şeyle iyice sıkarak en yakın sağlık birimine götürmek gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle orayı jiletle kesmek, ağızla emmek gibi uygulama yapmamak gerekiyor. Çünkü jiletle kestiğiniz zaman o bölgede kan damarlarını zehrin doğrudan kan damarlarına işlemesine neden oluyorsunuz. Emdiğiniz zamanda kişinin ağzında yara var ise dişinde çürük var ise direk kendisi zehirlenir ve ölür. Eğer onu yutar ise mideye gittiği zaman emen kişi daha şiddetli bir şekilde zehirlenmiş olur" uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-01 10:17:23

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