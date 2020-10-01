Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri ekipleri, kırsal Çatallı ve Yeşiltepe mahallelerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım atağını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesi özellikle kırsal mahallelerde yol sorunlarının yaşanmaması için hummalı bir çalışma yürüten Haliliye Belediyesi, 5 farklı ekip ile kırsalda bir yandan stabilize yol çalışması yaparken diğer bir yandan ise sathi asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal Çatallı ve Yeşiltepe mahallelerinde başlattıkları yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.