Şanlıurfa yolları tabelalarla donatılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki yolları yön levhalarıyla donatmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla çalışmalarını hızlandıran Ulaşım Daire Başkanlığı, güvenli, modern ve rahat bir şehir içi seyahat keyfi için Şanlıurfa’nın “Yol Göstericileri” yön levhalarını, yapımı tamamlanan köprülü kavşaklar olmak üzere büyüyen, genişleyen ve her geçen gün yeni açılan yollarına yerleştirmeyi sürdürüyor. Şanlıurfa'da levhasız yol kalmaması için çalışmaların aralıksız sürüldüğünü kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “Her geçen gün tamamladığımız kavşaklarda ve açtığımız yeni yollarımızda, genişletilen, büyütülen bulvarlarımızda yön levhalarıyla başta Şanlıurfalılar olmak üzere kentimize gelen yerli ve yabancıların yönlerini bulmaya yardımcı oluyoruz" dedi. Şehrin muhtelif noktalarında yaya geçidi ve sürat kesici kasis çalışmalarına da devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak İpekyol'da Şehitlik Kavşağı ve Karakoyun Köprülü Kavşağında Başüstü, T tipi, L tipi ve yön gösterici levhaların montajını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri öte yandan ihtiyaç duyulan diğer kavşaklar ve kavşak içi yollarda standartlara uymayan eskimiş yön levhalarının ise yenileriyle değiştirilmesi işlemini sürdürüyor.

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