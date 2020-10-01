Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı - Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı - Yeniden

DHA

Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı - Yeniden


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE'de 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk, üretiminin yarısını karşılayan Şanlıurfa'da hasada başlandı. 
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, pamuğun hasadına başlandı. Bu yıl Şanlıurfa'da 1 milyon 250 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, mevsimlik tarım işçileri ise sabah erken saatlerde tarlaya giderek, gün batımına kadar pamuk topluyor.
'PAMUK KALİTESİ ARTIYOR'
Bu yıl kaliteli pamuk ürününü aldıklarını kaydeden çiftçi İsmail Dumancı, "Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamukta bu yıl rekolte bekleniyor. Bu yılki ürün kaliteli ancak pandemi dolayısıyla bazı tekstil ve iplik fabrikaları üretimi yarıya düşürdüğü için mal fazlalığı var. Yine 3 yıl ekimin ardından 1 yıl tarlada pamuk yerine alternatif ürün ekilmektedir. Buda ürün kalitesini artırıyor" dedi.
'PAMUK TOPLAMAK OLDUKÇA ZOR BİR İŞTİR'
Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlalarda görsel şölen sunan pamukta hasada başlayan tarım işçisi Emine Çiftçi ise "Gün doğumundan gün bitimine kadar güneş altında tarlada çalışıyoruz. Pamuk toplamak oldukça zor bir iştir. Burada işimizi bitirdikten sonra bu kez ev işleriyle uğraşıyoruz. Topladığımz 1 tonda 650 lira alıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-10-01 15:28:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu Şanlıurfa’da elektrik prizinden yangın çıktı
YEREL HABERLER Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu Şanlıurfa’da ...
Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
Karaköprü kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
Koronayı yenen 24 itfaiyeci immün plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Koronayı yenen 24 itfaiyeci immün plazma bağışında ...
Şanlıurfa yolları tabelalarla donatılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa yolları tabelalarla donatılıyor
'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması sürüyor
YEREL HABERLER 'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması ...
Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor Minik Abdullatif'in çektiği acı yürekleri burkuyor Maddi ve psikolojik olarak zor durumda olan aile çocukları için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım ...
Şanlıurfa'da 3 kamyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 kamyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara ...
Kelebek hastası Abdullatif için ailesi yardım istiyor
YEREL HABERLER Kelebek hastası Abdullatif için ailesi yardım istiyor
Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor
'Engerek görürseniz, yakalamaya kalkmayın'
YEREL HABERLER 'Engerek görürseniz, yakalamaya kalkmayın'
Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı kanunlara uymamaya özendiren şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı ...
(Özel Haber) Covid-19’un fedakar savaşçıları anlatıyor Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek: “Hastalık gelmeden sağlığımızın değerini bilelim"
YEREL HABERLER (Özel Haber) Covid-19’un fedakar savaşçıları ...
Sosyal medyada `mafya hizmeti´ reklamı yapan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada `mafya hizmeti´ reklamı yapan kişi ...
Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı kanunlara uymamaya özendiren şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı ...
Şanlıurfa’da plazma kampanyasıyla Covid-19'lular şifa bulacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da plazma kampanyasıyla Covid-19'lular şifa ...
Resulayn’dan hububat alımı başladı
YEREL HABERLER Resulayn’dan hububat alımı başladı
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa’da sinema sektörüne destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sinema sektörüne destek
13 yaşındaki çocuk iki gündür kayıp
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk iki gündür kayıp
Şanlıurfa'da hızlı giden araç takla attı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hızlı giden araç takla attı
Bağbozumu öncesi kalaycılarda yoğun hareketlilik
YEREL HABERLER Bağbozumu öncesi kalaycılarda yoğun hareketlilik
İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X