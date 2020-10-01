Akçakale’de kamu kurumları dezenfekte edildi

Akçakale Belediyesi, salgın hastalıklarla mücadele için titizlikle yürüttüğü hijyen çalışmaları kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Akçakale Belediyesi dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi ile birlikte belediyeye bağlı temizlik işleri müdürlüğü, hijyen işlemi yapılan noktalarda tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda ilçe genelinde ibadethane ve eğitim kurumları ile belediyeye ait hizmet noktaları özel kıyafetli personeller tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile salgının yayılımının önüne geçme hedefi ile dezenfekte çalışmalarının kapsamı genişletildi. Ekiplerin sirkülasyonun yoğun olduğu kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte etti.

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