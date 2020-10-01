Şanlıurfa’da korona virüs toplantısı

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirleri denetleyen Uygulama Takip Kurulu toplantısında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sıkı denetimlerin alındığı dönemlerde vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, başta sağlık ve kolluk kuvvetleri olmak üzere kamu kurum kuruluşları amirleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan Uygulama Takip Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında toplanarak alınan tedbirleri, sahada yaşanan aksaklıkları ve yapılacak çalışmaları görüştü.

Kamu idaresi olarak alınan tedbirlerin sahaya yansıtıldığı dönemden üç gün sonra bile kaybedilen hasta sayısının azaldığını, tedbirlerin gevşetildiği günlerde vaka sayısının birden yükselmeye başladığını verilere bakarak gördüklerini dile getiren Vali Erin, “Kurallar ve alınan tedbirlerin uygulanması konusunda hiçbir şekilde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu sorumluluk içerisinde idareciler olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleyi sonuna kadar yürütme zorunluluğumuz var” dedi.

Halen Şanlıurfa genelinde günlük 2 bin 500 ile 3 bin arası kamu çalışanının denetimlere devam ettiğini ve denetim ekiplerinin 400’ün üzerinde araçla mobilize edildiğini kaydeden Vali Erin, gayret, çaba ve özverili çalışmalarından dolayı başta sağlık personeli olmak üzere tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.

Maske, sosyal mesafe ve temizlik konuları başta olmak üzere uyulması gereken tüm kuralların denetimlerde dikkate alınmasını ve bu konuda taviz verilmemesini isteyen Vali Erin, Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığını ve bu bölgedeki tedbirlerin de aksatılmadan denetlenmesi talimatını verdi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Vali Yardımcısı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ile kamu kurum kuruluşları amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.