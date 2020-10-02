Lösemi hastası çocuklar için moral etkinliği

Şanlıurfa’da tedavi gören lösemi hastası çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği HacivatKaragöz gölge oyunu ile moral buldu.
Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından moral etkinliği düzenlendi. Lösemi hastası çocuklar, HacivatKaragöz gölge oyunu ile moral buldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür Sanat Şubesi'nce Osmanbey Kampüsü Onkoloji Servisi'nde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu KaragözHacivat gösterisi yaptı. Yeni normalleşmeye uygun gerçekleştirilen etkinlik sayesinde, tedavi gören çocuklar ve yakınları vakit geçirerek moral buldu. Oyunda, pandemi sürecinde (Covid19) salgınından korunma yolları ile maske ve mesafe kuralları için uyarılarda bulundu.
Oyunu izleyen lösemi hastası çocuklar ve yakınları, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.Ahmet Güzelçicek'e ve ekibine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.