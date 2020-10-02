Haliliye’de dezenfekte çalışmaları

Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri ertelendi

Haliliye Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, İpekyol ve Ahmet Erseven mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.