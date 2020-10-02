Şanlıurfa´da kaçak elektrik denetiminde arbede çıktı: 1 asker yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa´da kaçak elektrik denetiminde arbede çıktı: 1 asker yaralı

DHA

Şanlıurfa´da kaçak elektrik denetiminde arbede çıktı: 1 asker yaralı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, kaçak elektrik denetiminde çıkan arbede sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla 1 asker hafif yaralandı. Arbedenin ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Akçakale ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtış A.Ş. ekipleri, kırsal bir mahallede abonesiz trafo kurulduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir askere isabet etti. Hafif yaralanan asker, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-02 11:37:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haliliye’de dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de dezenfekte çalışmaları
Akçakale’de yollar kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akçakale’de yollar kışa hazırlanıyor
Lösemi hastası çocuklar için moral etkinliği
YEREL HABERLER Lösemi hastası çocuklar için moral etkinliği
Mikro kredi ile aldığı inek geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Mikro kredi ile aldığı inek geçim kaynağı oldu
Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa turizminde gözler 2021 yılına çevrildi
Telabyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Telabyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi Terör ...
Şanlıurfa´da uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Şanlıurfa’da korona virüs toplantısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korona virüs toplantısı
Akçakale’de kamu kurumları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Akçakale’de kamu kurumları dezenfekte edildi
Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı - Yeniden
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı - Yeniden
Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu Şanlıurfa’da elektrik prizinden yangın çıktı
YEREL HABERLER Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu Şanlıurfa’da ...
Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
Karaköprü kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
Koronayı yenen 24 itfaiyeci immün plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Koronayı yenen 24 itfaiyeci immün plazma bağışında ...
Şanlıurfa yolları tabelalarla donatılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa yolları tabelalarla donatılıyor
'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması sürüyor
YEREL HABERLER 'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması ...
Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor Minik Abdullatif'in çektiği acı yürekleri burkuyor Maddi ve psikolojik olarak zor durumda olan aile çocukları için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım ...
Şanlıurfa'da 3 kamyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 kamyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara ...
Kelebek hastası Abdullatif için ailesi yardım istiyor
YEREL HABERLER Kelebek hastası Abdullatif için ailesi yardım istiyor
Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor
'Engerek görürseniz, yakalamaya kalkmayın'
YEREL HABERLER 'Engerek görürseniz, yakalamaya kalkmayın'
Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı kanunlara uymamaya özendiren şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı Vatandaşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X