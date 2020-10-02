Park halindeki otomobil, alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Besicilik yapan Abdullah Yaman, sabah saatlerinde, 21 KK 307 plakalı otomobilini Hayriye Mahallesi'nde park ederek, canlı hayvan pazarına gitti. Bir süre sonra otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Aracı saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil, kullanılmaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-02 11:38:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.