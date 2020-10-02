Eski belediye başkanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da bir süredir Covid19 tedavisi gören eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören DEVA Partisi Bozova İlçe Başkanı ve eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Arusoğlu’nun cenazesi, Yusuf Paşa Camisinde kılınacak öğle namazı sonrası Bediüzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.

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