Koronavirüs tedavisi gören Bozova eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Bozova İlçesi eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu (56), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören Bozova eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, durumu ağırlaşınca Gaziantep´teki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Arusoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arusoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa´ya getirildi. Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Arusoğlu'nun cenazesi, Bediüzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede vatandaşların maske taktığı, ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-10-02 14:29:51



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