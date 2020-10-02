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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronadan ölen eski belediye başkanı defnedildi

İHA

Koronadan ölen eski belediye başkanı defnedildi

Şanlıurfa'da Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu toprağa verildi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir korona virüs tedavisi gören eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, durumu ağırlaşınca Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Arusoğlu, burada da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arusoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Arusoğlu'nun cenazesi, Bediüzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.

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