Vali Erin korona virüs denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen korona virüs salgınıyla mücadele denetimlerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Hilvan ilçesinde katıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen korona virüs salgınıyla mücadele denetimlerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Hilvan ilçesinde katıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının denetlendiği faaliyetlerde, tüm iş kolları ve yaşam alanları kontrol edildi. Muhtarlar ve meslek odaları temsilcilerinin de iştirak ettiği denetimlerde, vatandaşların kalabalık oluşturabileceği yerlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Kaymakam Coşkun Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte iş yerlerini ziyaret eden Vali Erin, salgınla mücadelede alınan tedbirlere ve kurallara uymanın önemine değinerek denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde yapılacağını söyledi.

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara, önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar uygulanacak.

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