Su isale hattında çalışan işçiler, buldukları bir küp altını jandarmaya teslim etti

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, su isale hattında çalışan işçiler, kazı sırasında buldukları toprak küpteki 44 altın sikkeyi jandarmaya teslim etti.

Karacadağ mevkiinde iş makinesi ile kazı yaparak su isale hattı borusu döşeyen firma işçileri, toprak küp buldu. Kırılan küpün içinden çıkan altın sikkeleri gören işçiler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, küp ve içindeki 44 altın sikkeye el koydu.

Sikkeleri bulan işçilerden Kenan Cikay, "Dün akşam saatlerinde çalıştığımız sırada kazılan toprakta bir küp bulduk ve içindekilerin tarihi eser olduğunu düşündük. Jandarma ekiplerine haber verdik. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak imzalatarak sikkeleri ve küpü götürdü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-02 15:55:58



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