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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistanlı hayırseverler, Rasulayn’daki ekmek fabrikasını onaracak

İHA

Pakistanlı hayırseverler, Rasulayn’daki ekmek fabrikasını onaracak

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Suriye’nin kuzeyinde yaşayan savaş mağdurlarına yardım etmek üzere faaliyetlerde bulunan Pakistan Beytüsselam Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında bir protokol daha imzalandı.
Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Barış Pınarı Harekatı SUDKOM İnsani Yardım Koordinatörü Mahmut Sönmez ile Selam Evi Yardım Derneği Sorumlusu Muhammad Faraz Hassan katıldı.
İki yıla yakın süredir Selam Evi Yardım Derneği ile yakın ilişki içinde olduklarını ve Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlara yönelik insani yardım faaliyetlerine destek olduklarını ifade eden Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı bölgesindeki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok önemli projeler geliştirildiğini söyledi.
Destek ve katkılarından dolayı Pakistan halkına ve Selam Evi Yardım Derneğine teşekkür eden Vali Erin, Suriye’de yaşanan acılara dünyanın sesiz kaldığı dönemde yardım elini uzatan Pakistanlı hayırseverlere minnettar olduklarını dile getirdi.
Pakistan Selam Evi Yardım Derneğinin, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara yardım etmeyi amaçladığını ve şimdiye kadar Afrika, Suriye ve Türkiye’de çalışmalar yaptığını belirten Selam Evi Derneği sorumlusu Muhammad Faraz Hassan ise, Şanlıurfa’ya ilk geldiklerinde Vali Erin’in gece 22.30’da kendilerini makamında ağırladığını hatırlatarak, “Bu durumu Pakistan’da konuştuk. Müslümanların dertleriyle bu kadar ilgilenen bir yönetim dikkatimizi çekti. Mevlana Abdulsettar, bu durumdan özellikle bahsetti. Rasulayn’da bir fırını onarmak için bağışta bulunan Mevlana Abdülsettar, tüm Müslümanların bu sıkıntıları hissetmesi ve ona göre hareket etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Mevlana Abdülsettar’ın, tüm dünyadaki Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamak için Pakistan’da bir uyanış gerçekleştirdiğini ifade eden Muhammad Faraz Hassan, amaçlarının sadece insani yardımlar olmadığını, aynı zamanda İslam ülkelerinin ekonomisini geliştirmek için Müslümanların yatırımlarını da Türkiye ve diğer İslam ülkelerine yönlendirmek istediklerini ifade etti.
Yapılan konuşmaların ardından, Rasulayn’da bir ekmek fırınının onarımını öngören protokol imzalandı. Protokole göre, Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütünün bölgeyi terk ederken tahrip ettiği ekmek fabrikası bakım ve onarımdan geçirilecek. Fabrika içerisindeki üç ekmek pişirme fırını, jeneratör sistemi, elektrik sistemi, yakıt deposu ve fırına giden yakın boruları yenilecek. Fırın binası ve fabrika alanındaki binalar ile ihata duvarının onarımının da yapılacağı çalışma kapsamında fabrikanın içme suyu, kanalizasyon şebekesi, su kuyusu ve su depolarının da teknik donanımları yenilenecek. Baştan sona yenilenecek ekmek fabrikasındaki çalışmalar, iki ay içerisinde tamamlanacak.
Pakistanlı hayırseverlerin desteğiyle Telabyad’da Şeyh Ahmet Yasin İlkokulu adı verilen okul binası, 1 buçuk milyon lira harcanarak baştan sona yenilenmişti.

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