Tarihi Gümrük Hanı'nda normalleşme konseri

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´ya hafta sonları gelen yerli turist sayısında koronavirüs ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile artış yaşanmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı tarihi hanlar bölgesinde Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nca Tarihi Gümrük Han'da sazlı-sözlü normalleşme türkü konseri verildi.
Türkiye´de koronavirüs salgınında artış gösteren ilerin başında yer alan Şanlıurfa, son günlerde Covid-19 vaka sayısının düşüşe geçmesiyle birlikte hafta sonları yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Kentin tarihi yerlerini gezen turistler için Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bünyesindeki 'Urfa Ahengi Müzik Topluluğu' Tarihi Gümrük Han'da sazlı-sözlü türkü resitali konseri verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde ziyaretçiler meşhur Urfa gecesinin vazgeçilmez türkülerine eşlik etti. Etkinlikte sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanlar görevliler tarafından sık sık uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-03 18:47:32
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