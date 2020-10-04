Devrilen otomobili yol ortasında bırakıp, kaçtılar

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´da refüje çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki 2 kişi, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 63 ACC 843 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada iddiaya göre otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, araçtan çıkarak, kaza yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-10-04 12:53:14



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