Şanlıurfa’da otomobilde açık hava konseri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve oldukça büyük ilgi gören arabada sinema etkinliğinden sonra Şanlıurfalılara bir ilki daha yaşatarak açık hava otomobil konserini başlattı.

Sosyokültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu vatandaşları müzik ile buluşturdu. Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen açık hava otomobil konserinde sahne alan Grup İmera Şanlıurfalılara birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşlarla beraber kendisi de otomobilde konseri izledi.

Şanlıurfa’nın bir müzik şehri olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül, “Grup İmera’ya çok teşekkür ediyorum, sizleri coşturdu. Bu etkinliği düzenleyen belediyemizde çalışan genç arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şanlıurfa bir müzik şehridir. Bugün de burada Grup İmera var ama müziği seven, müziği söyleyen bir Urfa’nın bundan sonra birkaç köşesinde aynı anda müzik etkinliğini inşallah yapacağız” dedi.

Yeni normalleşmeye uygun düzenlenen konsere katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından bayrak, maske ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ise sanatçılara Şanlıurfa’ya özgü hediyeler verdi.

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