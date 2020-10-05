Şanlıurfa semalarında yamaç paraşütleri havalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi yamaç paraşütü sporu için gözde bir mekan haline geliyor. Karababa tepesinde 11 yamaç paraşüt sporcusu uçuş gerçekleştirdi.

Karaköprü yüksek tepeleriyle yamaç paraşütü yapan sporcuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimiyle ilçedeki yüksek yerler yamaç paraşütü sporu için önemli uçuş noktaları haline geliyor. Geçtiğimiz aylarda Seyrantepe Mahallesinde bir deneme uçuşu gerçekleştirilirken, önceki gün de ilçeye bağlı Mustafacık kırsal mahallesindeki Karababa tepesinde 11 yamaç paraşütü sporcusu uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşu Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye meclis üyeleri de takip ederken, Başkan Baydilli uçuş için Şanlıurfa'ya gelen sporcularla bir süre sohbet edip yamaç paraşütü sporu ile ilgili bilgi aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Bugün Mustafacık mahallemizdeki Karababa tepesinde 11 yamaç paraşütü sporcumuz yine bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. Biz yamaç paraşütü sporunun bu spor için uygun olan Karaköprü'ye kazandırmak istiyoruz ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Buraya gelerek deneme uçuşları gerçekleştiren değerli sporculara ve bu sporun Karaköprü'ye kazandırılması için çalışan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yamaç Paraşütü sporcusu Soner Coşkun ise Karaköprü'de Seyrantepe ve Karababa tepesinin bu spor için çok uygun yerler olduğuna dikkat çekerek, "Metin Başkanımızın da desteğiyle burada ikinci defa keşif uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Keşfimize göre burası hem başlangıç hem de ileri seviye için çok uygun bir yer. Yamaç paraşütünün hem turizm hem de Urfa halkı için önemli destek sunacağını düşünüyorum. Bu sporun Urfa'da yapılması ve gelişimi için destek veren Karaköprü Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Karaköprü'de yamaç paraşütü deneme uçuşlarının devam edeceği ve Karaköprü'de bu sporun merkezinin kurulması için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

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